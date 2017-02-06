Сводка боев за Донбасс: Стреляет артиллерия, ранены пять солдат ВСУ

Киев, , 12:30 — REGNUM В ночь со 5 на 6 февраля на Донетчине продолжались спорадические артобстрелы с применением артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, бронетехники и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 6 февраля сообщают пресс-службы Совмина ДНР, Народной милиции ЛНР, штаба «АТО» и ДАН, передает ИА REGNUM.

Так, по данным заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, начиная с 16 часов прошлого вечера подразделения ВСУ выпустили более 50 снарядов по позициям ВС ДНР в Донецке. «В настоящее время преступные силы Украины вновь применяют тяжелую артиллерию по жилому массиву Донецка, выпустив с 16:10 более 50 снарядов по городу из запрещенных Минском вооружений, несмотря на полное соблюдение режима прекращения огня с нашей стороны», — рассказал ДАН Басурин.

Он проинформировал, что вчера украинские снайперы обстреляли бойцов ДНР, которые обеспечивали безопасность ремонтных бригад. Рабочие вели восстановительные работы линий электропередач вблизи Донецкой фильтровальной станции. «В результате снайперского выстрела был убит один военнослужащий армии ДНР. Восстановительные работы в срочном порядке были прекращены, ремонтные бригады были эвакуированы», — пояснил Басурин.

Кроме того, 6 февраля глава администрации села Саханка Новоазовского района Донетчины (под контролем ДНР) Игорь Подгорный заявил, что вчера прифронтовые села на юге региона подверглись массированным обстрелам. «По всей южной линии фронта бои. Под обстрелом села Саханка, Ленинское, Коминтерново. Огонь ведется с 22:00 и прекращается только на короткое время», — рассказал Подгорный, добавив, что информации о разрушениях пока нет.

В то же время сотрудники МЧС ДНР продолжают восстановительные работы в Донецке (поселок Донецк-Северный), Докучаевске (поселок Ясный), Макеевке (Червоногвардейский район).

«Котельная поселка Донецк-Северный разрушена прямым попаданием снаряда ВСУ, котельная Донецкой школы-интерната № 5 временно законсервирована. Не работает котельная по ул. Листопрокатчиков, где продолжаются работы по восстановлению газопровода, поврежденного в ходе обстрелов. Из-за течи в котле приостановлена работа котельной школы села Кузнецово-Михайловка в Тельмановском районе. Проводятся ремонтные работы. Тепло не подается на 15 жилых домов республики. В Донецке занимаются устранением последствий недавних обстрелов со стороны ВСУ на 13-ти домах», — говорится в сообщении МЧС ДНР.

В сети было выложено видео последствий артобстрела жилого дома в поселке Донецк-Северный.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала два обстрела со стороны ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах Калиновка и Желтое. При этом украинские силовики применяли 82-мм минометы, подствольные гранатометы (ГП) и стрелковое оружие.

В свою очередь, утром 6 февраля пресс-центр штаба «АТО» сообщил о напряженной обстановке по всей линии разграничения на Донбассе. В частности, украинская сторона зафиксировала 94 обстрела позиций сил «АТО».

На Мариупольском направлении из артиллерии калибром 152 и 122-мм были обстреляны позиции украинских войск в Бердянском, Лебединском и Талаковке, из минометов — в Троицком, Красногоровке, Павлополе, Марьинке, Водяном, Широкино и Гнутово. Под обстрел из стрелкового оружия и гранатометов попали позиции ВСУ в Красногоровке, Марьинке, Лебединском, Новотроицком, из танка и БМП — в Широкино и Красногоровке. По Гнутово и Павлополютакже стрелял снайпер.

В штабе «АТО» отмечают, что на Луганском направлении ВС ДНР обстреляли украинские войска в Катериновке, Попасной и Новозвановке, из гранатометов и стрелкового оружия — в Крымском, Новоалександровке, Троицком. По Крымскому и Желтому огонь вели снайперы.

«На Донецком направлении из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские военные в районе Песок, Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельскому вел огонь снайпер, а по Луганскому стреляли из БМП», — говорится в материале.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в Донбассе были ранены пятеро военнослужащих и один — травмирован.

Кроме того, в пресс-службе компании «Вода Донбасса» проинформировали, что ремонтные бригады восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции (ДФС), нарушенное из-за обстрелов.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неделю назад сообщили о выходе из строя Донецкой фильтровальной станции. «Энергетики восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сегодня сотрудники Донецкого регионального производственного управления приступили к запуску фильтровальной станции в работу. Предположительно через шесть-восемь часов подача питьевой воды потребителям будет возобновлена», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Справка: ДФС находится в 1 км от г. Ясиноватая (под контролем ДНР) и 12 км от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.

Напомним, 5 февраля замкомандующего оперативным командованием ДНР Басурин заявил, что Украина отказалось выполнять Минские договоренности, и вместо отвода вооружений стянуло к линии соприкосновения дополнительные силы и технику. «Военно-политическое командование Украины отказалось выполнять решение Минска по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения, а наоборот занялось проведением наращивания группировки войск. Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки», — сказал Басурин.

По его словам, из Краматорска (Донетчина, под контролем Украины) на территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли два ракетных тактических комплекса «Точка-У», еще шесть выгрузились на железнодорожной станции в селе Новобахмутовка Ясиноватского района, а затем убыли для выполнения задач.

Согласно данным разведки, в район расположения 72 отдельной механизированной бригады прибыли две роты националистов во главе с экс-командиром ДУК «Правый сектор» Дмитрием Ярошем. А в районе города Волноваха (в южном направлении от Донецка) замечено прибытие подразделения Национальной гвардии Украины.

«Под покровом ночи, оголяя Крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на Донецком и Мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона 57 отдельной мотопехотной бригады», — добавил замкомандующего.

Также установлен факт перемещения 92 отдельной механизированной бригады в полном составе из Харьковской области в зону боевых действий. Также сообщается, что из села Урзуф в Мариуполь прибыли три батальона из числа националистов «Азова».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).