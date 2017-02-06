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Пресс-служба новгородского губернатора: «Митин работает в штатном режиме»

Политика
В правительстве Новгородской области называют «непроверенными данными» сообщения СМИ о возможной отставке главы региона Сергея Митина

Великий Новгород, 6 февраля 2017, 12:06 — REGNUM  «Работа губернатора Новгородской области Сергея Митина и правительства Новгородской области идёт в штатном режиме», — заявила пресс-секретарь главы региона Елена Пилосова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, пресс-секретарь губернатора распространила в СМИ заявление «по поводу сообщений в ряде интернет-изданий о возможной отставке пяти губернаторов, в числе которых упоминается и глава Новгородской области Сергей Митин».

«В настоящее время глава региона находится в Москве, где проводит ряд встреч», — отметила Пилосова, попросив журналистов «проявить свой профессионализм и не пользоваться непроверенными данными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об ожидаемой отставке глав пяти регионов России (Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей) сообщила сегодня, 6 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к Кремлю.

Полномочия губернатора Новгородской области Сергея Митина истекают 20 октября 2017 года.

Читайте подробнее: Стало известно о ближайшей отставке губернаторов пяти регионов РФ

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Выборы губернатора Новгородской области — 2017
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