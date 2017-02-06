Губернатор Ивановской области планирует встречи и продолжает работать

Иваново, , 12:06 — REGNUM Губернатор Ивановской области Павел Коньков работает в прежнем режиме. Так прокомментировали ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области информацию о возможной отставке Конькова с поста главы региона.

«Не видим необходимости комментировать предположения СМИ, опубликованные на основе информации неподтвержденных источников. Глава региона и областное правительство продолжают работу в прежнем режиме, на этой неделе запланирован ряд рабочих поездок губернатора в муниципальные образования региона», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, на этой неделе у Павла Конькова запланирована встреча с полномочным послом Чехии в России — основной темой встречи станет строительство комбината синтетического волокна: чешские компании участвуют в реализации крупнейшего для региона проекта в качестве генподрядчиков на строительно-монтажные работы.

«Полным ходом идет подготовка к отчету главы региона об итогах работы правительства Ивановской области за минувший год. Отчет губернатор огласит в марте», — добавили в пресс-службе облправительства.

Сегодня, 6 февраля, в ряде федеральных СМИ была опубликована информация о том, что в ближайшие дни в отставку будут отправлены главы пяти регионов. По данным газеты «Ведомости», могут сложить с себя полномочия губернаторы Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской — Евгений Куйвашев, Новгородской — Сергей Митин, Ивановской области — Павел Коньков, а также главы Пермского края Виктор Басаргин и Бурятии Вячеслав Наговицын.

Читайте подробнее: В команде губернаторов не исключены замены — СМИ

Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание

Сегодня же стало известно, что о своем досрочном уходе в отставку объявил глава Пермского края Виктор Басаргин.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский губернатор: здоров и уходить «еще долго-долго» не намерен