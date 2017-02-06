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Кандидат в президенты Франции видит опасность не в РФ, а в США

Политика
Меланшон: «Я всегда считал, что с Россией нам нужно быть партнёрами»
Жан-Люк Меланшон
Иллюстрация: Sudouest.fr
Жан-Люк Меланшон

Париж, 6 февраля 2017, 12:01 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции от Левой партии Жан-Люк Меланшон заявил, что попытки объединения Европейского союза происходят с помощью воинственной политики. Россия ничем не угрожает ЕС, и с ней необходимо сохранять отношения партнёрства. США поставляют в ЕС оружие, и от них нужно находиться на приличной дистанции. Об этом Меланшон сообщил в интервью Le Parisien.

«Я всегда считал, что с Россией нам нужно быть партнёрами», — сказал Меланшон.

Кандидат от левой партии подчеркнул, что санкции в отношении России повредили экономике ЕС. Американская экономика не пострадала при этом.

Меланшон обратил внимание на то, что ЕС часто призывают к защите от внешнего врага. Но союз сам находится в состоянии кризиса, что продемонстрировало голосование по выходу Великобритании из ЕС.

«Но привозят оружие и экипировку сами американцы», — сказал он.

Говоря о своей предвыборной программе, кандидат отметил, что ЕС нужно пересмотреть свои внутренние правила. «Но если этого не получится, мы выйдем из ЕС. Либо мы меняем Европу, либо мы выходим», — пояснил француз.

По мнению Меланшона, опасность для ЕС да и для всего мира представляет президент США Дональд Трамп. Его политика нацелена на создание партнёрства против Китая. Франции вообще стоит держаться подальше от этих отношений.

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