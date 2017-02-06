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Власти Украины сообщили об отказе РФ передать Сенцова и Кольченко

Политика
Украинский режиссер Олег Сенцов по решению суда РФ был приговорен к 20 годам лишения свободы

Киев, 6 февраля 2017, 11:57 — REGNUM  Власти Российской Федерации повторно отказали Украине в выдаче украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, ранее осужденных за подготовку терактов в Крыму. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов на своей странице в соцсети Facebook.

«Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко, — пишет украинский чиновник. — Считает их своими гражданами…»

По его словам, украинская сторона будет добиваться возвращения «политзаключенных» через международные организации, имеющие влияние на РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режиссер Олег Сенцов по решению суда РФ был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации теракта в Крыму.

По этому делу также был осужден и ряд других лиц, в том числе к 10 годам колонии был приговорен предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко.

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