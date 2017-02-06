На Среднем Урале предложили допустить на выборы губернатора самовыдвиженцев

Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM Депутат Государственной думы Андрей Альшевских направил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с просьбой инициировать рассмотрение законопроекта в региональное законодательство, предусматривающего участие на выборах губернатора самовыдвиженцев. Об этом депутат Госдумы сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«Такой закон нужен, полезен и необходим для Свердловской области. Надеюсь, что губернатор его поддержит», — сообщил Андрей Альшевских.

По мнению депутата, данный закон имеет ряд безусловных плюсов. Если в кампании будут участвовать самовыдвиженцы, это увеличит явку избирателей, а грядущие сентябрьские выборы сразу назовут открытыми и легитимными.

Он также развеял опасения в том, что такой закон откроет возможность баллотироваться «кому попало».

«Я не думаю, что если такой закон будет принят, то кто попало пойдёт на выборы. Ведь для этого надо будет не только зарегистрироваться в качестве кандидата, но и собрать не менее 140 подписей в свою поддержку у депутатов муниципальных образований, причём не в нескольких гордумах. Поддержать должно две трети муниципалитетов Свердловской области», — сообщил Андрей Альшевских.

Он напомнил, что федеральное законодательство предусматривает возможность участия самовыдвиженцев на выборах главы региона, то есть такую возможность теперь только нужно прописать в законодательстве Свердловской области.

Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут осенью 2017 года. По мнению ряда политологов, самые высокие шансы имеет действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако сам губернатор ещё не заявлял официально о намерении идти на выборы.

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