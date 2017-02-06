Делегация депутатов Госдумы и медиков прибыла в Сирию

Наступает пора новых задач для поствоенной истории Сирии, отмечают парламентарии

Дамаск, , 11:50 — REGNUM Делегация депутатов Госдумы прибыла в Сирию, предполагаются встречи с президентом страны Башаром Асадом и с руководством парламента Сирии.

«Сейчас исключительный момент для нашей делегации в связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими, я думаю, переговорами в Женеве, наступает пора новых задач для поствоенной истории Сирии», — сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

В состав делегации также входят координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин («Единая Россия»), депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко и российские медики.