«Бишкек смотрит на Москву – привычка ушла, инстинкт самосохранения остался»

Бишкек, , 11:49 — REGNUM «Когда политик критикует чьи-то действия — нужно обращать внимание на три вещи: на самого критика, на критикуемого и только потом на предмет критики», — сказал политолог Марс Сариев, комментируя идею депутата об отставке правительства.

По мнению политолога, сейчас выгодно быть в оппозиции.

«Омурбек Текебаев, будучи депутатом от оппозиционной партии, не несет ответственности за тяжелое положение страны. Критикуя действия правительства, он пытается распространить негатив на партию власти и, конечно, на президента, чтобы усилиться перед началом предвыборной гонки», — говорит аналитик.

Что касается предмета критики, а именно «неудовлетворительных итогов полуторагодового участия Киргизии в ЕАЭС», то однозначно давать отрицательную или положительную оценку нельзя.

Недопонимание между Бишкеком, Москвой и Астаной возникли уже на этапе обсуждения.

«При вступлении страны в ЕАЭС Бишкек надеялся, что Москва возьмет на себя хлопоты и расходы по адаптации экономики страны к новой экономической модели. А когда поняли, что экономический союз не подразумевает возвращение к дотационной модели времен СССР, очень удивились», — говорит Сариев.

По словам политолога, политическая элита Киргизии уверена, что страна является «стратегически важной точкой на карте». Поэтому партнеры с радостью заплатят какие угодно суммы, лишь бы «сохранить добрососедские отношения с Киргизией».

«Политики уверены, что однажды кто-то более богатый и сильный приедет и решит накопившиеся проблемы, и страна сразу окажется в светлом будущем. А на деле каждый отстаивает свои собственные интересы, в которые не входит решение чужих проблем за свой собственный счет», — говорит аналитик.

Если останавливаться на плюсах, то помимо решения миграционного вопроса, который остается важным для экономики Киргизии, можно отметить и сохранение республикой независимости.

«Пока Киргизия остается независимой страной, всегда есть шанс преодолеть трудности. Если бы республика не вступила в ЕАЭС, то были бы два варианта развития событий — дестабилизация ситуации руками радикальных исламских экстремистов, либо полная зависимость от Китая. Киргизия выбрала союз с Москвой и Астаной. Это был самый разумный вариант», — поясняет эксперт.

Он считает, что при нынешних возможностях у Бишкека есть реальные шансы изменить ситуацию к лучшему. Но все стопорится в момент принятия непопулярных решений.

«Нужен человек или мощный стимул, чтобы переломить ситуацию и выстроить совершенно новую политическую модель. Постепенно менять ее не получится. Так как такого человека пока нет, нужно искать стимул. Он есть в Кремле, в одной из его башен. Потому что, видимо, соседям отсутствие проблем в Киргизии важнее, чем для самой киргизской политической элите», — заключил Сариев.