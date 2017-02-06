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В США сенатор-республиканец будет требовать санкций к РФ за «взлом выборов»

Политика
Новые меры должны быть более жесткими, чем после воссоединения Крыма с Россией
Линдси Грэм
Иллюстрация: Usnews.com
Линдси Грэм

Вашингтон, 6 февраля 2017, 11:44 — REGNUM  В США сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил о намерении предложить ввести новые санкции против России: на этот раз за «взлом» американских президентских выборов, сообщает Fox News.

По мнению Грэма, новые меры должны быть более жесткими, чем после воссоединения Крыма с Россией. В санкциях за вмешательство в выборы поддерживают обе партии ‑ и Демократическая и Республиканская.

Сенатор отметил, что Россию «недостаточно наказать» только за то, что было «сделано на Украине», необходимо ввести санкции и за то, что Москва сделала «буквально у нас во дворе». Он выразил надежду, что предложение одобрит президент США Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, после проигрыша демократов на президентских выборах в США 8 ноября американские СМИ и политики систематически заявляют, что кибератаки, совершенные в отношении штаба демпартии США, в результате которых «вскрылась» нелицеприятная информация о кандидате от демократов Хиллари Клинтон и главе ее избирательного штаба Джоне Подесте, происходят по указанию российских властей. Доказательств данного предположения пока предоставлено не было. Телеканал NBC со ссылкой на источники заявил, что Владимир Путин лично вмешался в ход президентских выборов в США и следил за тем, как использовались украденные у демократов материалы. Якобы это подтвердила разведка. О виновности России и лично ее президента в организации кибератак для вмешательства в выборы заявил бывший президент Барак Обама.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения в кибератаках в адрес Москвы «смешной чушью». Ранее ЦРУ обвинило через СМИ Россию во взломе серверов Демократической партии, однако Белый дом признал, что в день выборов повышенной активности хакеров не наблюдалось.

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