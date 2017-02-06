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В Петербурге Смольный просят не мешать «маршу Немцова»

Политика
У губернатора Полтавченко оппозиционеры просят содействовать в согласовании своей акции
Марш памяти Бориса Немцова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Марш памяти Бориса Немцова

Санкт-Петербург, 6 февраля 2017, 11:48 — REGNUM  Лидер петербургской организации партии «Парнас» Андрей Пивоваров отправил в администрацию Санкт-Петербурга письмо с просьбой о содействии в проведении 26 февраля «марша Немцова» — в память о политике, убитом в Москве в 2015 году.

«Подчеркну, это не стандартное уведомление о проведении массовой акции, а именно письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга. Мы просим городское правительство не чинить препятствий и согласовать проведение 26 февраля Марша памяти от станции метро «Горьковская» до Марсова поля», — сообщил Пивоваров на своей странице в соцсети.

Официальная заявка на проведение массовой акции будет подана в городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в установленном порядке. В письме же губернатору оппозиционер просит оказать содействие при рассмотрении комитетом этой заявки

Пивоваров отмечает, что в число организаторов «марша Немцова» вошли движения «Солидарность», «Открытая Россия» и «Весна», «Демократический Петербург», партии «Парнас» и «Демократический выбор», а также депутаты петербургского Законодательного собрания.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Все предполагаемые исполнители этого убийства — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — арестованы и обвиняются по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 23 декабря 2016 года в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, говоря о деле убийства Немцова, заявил, что поддерживает намерения следствия выявить всех причастных и виновных в этом преступлении.

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Убийство Бориса Немцова
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