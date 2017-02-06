В Тель-Авив прибыла государственная делегация из Турции

Тель-Авив, , 11:42 — REGNUM В Израиль прибывает официальная турецкая делегация. Это первый официальный визит после восстановления отношений между двумя странами.

На повестке дня — поставки израильского газа в Турцию. Делегация встретится с генеральным директором министерства энергетики и владельцами газового месторождения «Левиафан». Кстати, в Израиль прибывает и министр туризма Турции. Визит чиновника такого ранга также будет первым с момента примирения Израиля и Турции.

После шестилетнего молчания Израиль и Турция провели первые политические консультации. В консультациях принимали участие сотрудники МИД двух стран под председательством замминистра иностранных дел Турции Умита Ялчина и гендиректора МИД Израиля Юваля Ротема.

После завершения двухстороннего диалога стороны выпустили совместное коммюнике, где они подчеркнули «важность улучшения турецко-израильских отношений для региональной стабильности и безопасности». Стороны согласились с тем, что «Турции и Израиль имеют важность для региональной стабильности и безопасности».

Напомним, что в мае 2010 года израильский спецназ захватил паром «Мави Мармара», являвшийся флагманом «Флотилии свободы», которая шла на прорыв блокады сектора Газа. Жертвами захвата стали девять турок. После этого отношения между странами кардинально ухудшились вплоть до отзыва послов и прекращения сотрудничества по ряду направлений. Только в конце июня 2016 года сторонам удалось достичь договоренностей по нормализации отношений с учетом ряда требований Анкары.