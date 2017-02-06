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Скандал с бюллетенями не помог оппозиции на тюменских выборах

Политика
На досрочных выборах в сельскую думу Мальково Тюменской области победили единороссы
Выборы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Тюмень, 6 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  Выборы местной думы Мальковского муниципального образования Тюменской области, несмотря на скандал с бюллетенями, завершились победой представителей «Единой России». Волю изъявили более 600 человек из 2000 избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном избиркоме.

Досрочные выборы в Мальковском прошли 5 февраля. Связаны они были в связи с самороспуском местной думы, где из десяти представителей шестеро были справедливороссами. Прежнюю думу, отметим, отличал конфликтный, конфронтационный с властями характер. Когда перед довыборами разразился скандал с излишне напечатанными 660 бюллетенями, то среди оппозиционных кандидатов прошла волна возмущения — якобы избирком всячески помогает «партии власти» взять реванш за былой проигрыш.

Напомним, 23 декабря 2016 года в типографии ОАО «Тюменский дом печати» состоялась передача бюллетеней тайного голосования избирательной комиссии Мальковского муниципального образования. При данной процедуре присутствовали представитель КПРФ Борис Князькин и кандидат от КПРФ по округу №5 Александр Пушников. В ходе пересчёта бюллетеней по округу №5 было выявлено 98 лишних бюллетеней: по документам в пачке должен содержаться 161 бюллетень, по факту их было 259. При перерасчете бюллетеней в других пачках также присутствовали излишки документов строгой отчетности.

В соответствии с действующим законодательством количество бюллетеней не может превышать количество избирателей более чем на 1,5%. А здесь на 2000 избирателей излишек составил 660 бюллетеней, то есть треть.

По результатам выявленных нарушений был составлен акт о несоответствии фактического количества бюллетеней заявленному, который подписали в том числе председатель избирательной комиссии Мальковского муниципального образования Мария Трофимова и представитель типографии. Лишние избирательные бюллетени были уничтожены на месте. Излишки бюллетеней в избиркоме Тюменской области назвали недоразумением с типографией. А представители КПРФ обратились с заявлением в прокуратуру.

На выборах в думу Мальковского муниципального образования был зарегистрирован 31 кандидат, претендовавший на 10 мандатов. Из них десять представителей ЛДПР, шесть — от КПРФ, десять — от «Единой России» и четыре — от партии «Коммунисты России».

На участках присутствовало 40 наблюдателей, которые нарушений в ходе голосования не выявили. В итоге в 10 округах, по информации местного избиркома, первыми стали представители «Единой России».

Читайте ранее в этом сюжете: Треть лишних бюллетеней: на выборах в Тюменской области готовили вброс?

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