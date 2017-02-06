Понедельник, 06 Февраля 2017 года
12:32:31 МСК

Конкурсную комиссию на пост мэра Ярославля возглавил врио губернатора

Политика
В состав комиссии вошли бывший губернатор, главврач, чиновники и общественники
Дмитрий Миронов
Иллюстрация: Yarregion.ru
Дмитрий Миронов

Ярославль, 6 февраля 2017, 11:34 — REGNUM  Стал известен состав конкурсной комиссии по оценке претендентов на пост мэра Ярославля, комиссию возглавил врио губернатора Дмитрий Миронов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области.

Кроме того, губернатор делегировал в состав комиссии еще 7 человек. Это первый заместитель председателя правительства региона Виктор Костин — он стал заместителем председателя комиссии, член Совета Федерации, бывший губернатор Анатолий Лисицын, генеральный директор ОАО «Ярославский радиозавод», депутат облдумы Сергей Якушев, главный врач больницы им. Соловьева Александр Дегтярев, председатель Общественной палаты области Сергей Березкин, директор департамента общественных связей Анастасия Костикова и советника мэра по правовым вопросам Ольга Стукалова. Стукалова стала секретарем комиссии.

«Это уважаемые люди, профессионалы своего дела. Уверен, что вместе нам удастся сделать работу комиссии максимально честной и беспристрастной», — написал в своем Facebook Дмитрий Миронов.

Еще 8 членов комиссии — это председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин и председатели постоянных комиссий муниципалитета (Александр Черепанин, Олег Ненилин, Вера Никольская, Константин Шлапак, Сергей Смоленский), председатель Общественной палаты Ярославля Александр Федоров и руководитель Фонда развития Ярославля Владимир Голов.

Прием документов уже начался и продлится до 17 февраля включительно. Затем комиссия должна будет проверить документы кандидатов на соответствие требованиям конкурса и достоверность. Решение о том, кто будет возглавлять Ярославль, в начале марта примут депутаты муниципалитета.

Первым документы в комиссию подал бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Избрание мэра Ярославля-2017
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Валерий РокотовВ постели с нацистом
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Спецстрой ответил на критику Трутнева: Камчатка останется без аэропортов?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Строительство и состояние аэропортов Общество
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное