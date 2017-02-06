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В Донецке кортеж Захарченко попал под минометный обстрел

Политика
Пострадавших нет
Александр Захарченко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Захарченко

Донецк, 6 февраля 2017, 11:29 — REGNUM  Вчера, 5 февраля, глава ДНР Александр Захарченко посетил позиции ВС ДНР в районе «Вольво-центра» (окраина Куйбышевского района Донецка). Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что Захарченко обсудил с бойцами текущее обострение на линии фронта, а также проверил соблюдение очередного «режима тишины».

«Во время пребывания главы ДНР на переднем крае поначалу было тихо, но перед отъездом Захарченко вблизи позиций ВС ДНР разорвались две мины, выпущенные со стороны украинских позиций. Так что Захарченко в очередной раз убедился в том, что верить киевскому режиму нельзя. И он призвал бойцов не терять бдительности — провокации со стороны ВСУ возможны в любой момент», — говорится в сообщении.

После этого Захарченко посетил Республиканский травматологический центр Донецка, в котором проходят лечение бойцы, раненные во время последних интенсивных боев. Глава ДНР пообщался с бойцами, поддержал их морально, оказал нуждающимся материальную помощь из Фонда Главы ДНР, обсудил вопросы трудоустройства для тех бойцов, которые будут, скорее всего, комиссованы по ранению.

Напомним, в феврале 2015 года глава ДНР получил ранение ноги в боях за Дебальцево. Также зафиксировано два покушения на жизнь главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что украинская и российская стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов режима прекращения огня (СЦКК) договорились прекратить бои под Авдеевкой. «Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП у Авдеевки», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

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