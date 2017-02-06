Парламент Эстонии – за ужесточение санкций в отношении России

Таллин, , 11:24 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, в Совете Европейского союза по иностранным делам Эстония выступит за ужесточение режима санкций по отношению к России на основании «эскалации военной деятельности в Восточной Украине». Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что накануне заседания Совета ЕС эстонская делегация выработала свою позицию на заседании комиссии по иностранным делам в присутствии комиссии по делам Евросоюза. Всю ответственность за происходящие вокруг Авдеевки события Эстонии возлагает исключительно на Россию.

По единогласному предложению комиссии по иностранным делам в позиции Эстонии был добавлен пункт о том, что страна осуждает эскалацию военной деятельности на территории Восточной Украины. Подчеркнуто, что санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения «Минских соглашений». Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить: «С аннексии Крыма скоро пройдет три года. В связи с этим Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма».

«Позиции Эстонии отражают наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине, — сказал председатель комиссии по иностранным делам, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсон. — В результате обострившегося из-за прокремлевских сил военного конфликта за последние дни погибли десятки человек. Сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине».

По словам заместителя председателя комиссии, члена оппозиционной праволиберальной Реформистской партии и бывшего министра иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус, Эстония и ЕС должны поддержать территориальную целостность Украины и подчеркнуть необходимость прекращения военных действий. «Если военная эскалация на Украине и нарушение «Минских соглашений» продолжатся, то адекватная реакция на это — пересмотреть введенные санкции и ужесточить их», — сказала Пентус-Розиманнус.

В то же время Эстония считает, что, «несмотря на тяжелую ситуацию в государстве, продолжительную российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма», Украина уже сделала важные шаги по реформированию государства. По оценке Эстонии, народ и правительство Украины четко выразили свое желание интегрироваться в Евросоюз. Поэтому Эстония поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС, а также окончательную ратификацию и вступление в силу соглашения об ассоциации.