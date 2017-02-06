Понедельник, 06 Февраля 2017 года
12:33:44 МСК

Парламент Эстонии – за ужесточение санкций в отношении России

Политика
Всю ответственность за происходящие вокруг Авдеевки события официальный Таллин возлагает исключительно на Москву
Опять санкции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Таллин, 6 февраля 2017, 11:24 — REGNUM  Сегодня, 6 февраля, в Совете Европейского союза по иностранным делам Эстония выступит за ужесточение режима санкций по отношению к России на основании «эскалации военной деятельности в Восточной Украине». Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что накануне заседания Совета ЕС эстонская делегация выработала свою позицию на заседании комиссии по иностранным делам в присутствии комиссии по делам Евросоюза. Всю ответственность за происходящие вокруг Авдеевки события Эстонии возлагает исключительно на Россию.

По единогласному предложению комиссии по иностранным делам в позиции Эстонии был добавлен пункт о том, что страна осуждает эскалацию военной деятельности на территории Восточной Украины. Подчеркнуто, что санкции ЕС против России должны оставаться в силе до полного выполнения «Минских соглашений». Эстония считает, что в случае продолжения военной эскалации санкции следует ужесточить: «С аннексии Крыма скоро пройдет три года. В связи с этим Эстония поддерживает идею ужесточить политику ЕС по непризнанию аннексии Крыма».

«Позиции Эстонии отражают наше отношение к событиям последних дней в Восточной Украине, — сказал председатель комиссии по иностранным делам, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсон. — В результате обострившегося из-за прокремлевских сил военного конфликта за последние дни погибли десятки человек. Сотни были ранены. Поэтому важно, чтобы Европейский союз выразил полную поддержку Украине».

По словам заместителя председателя комиссии, члена оппозиционной праволиберальной Реформистской партии и бывшего министра иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус, Эстония и ЕС должны поддержать территориальную целостность Украины и подчеркнуть необходимость прекращения военных действий. «Если военная эскалация на Украине и нарушение «Минских соглашений» продолжатся, то адекватная реакция на это — пересмотреть введенные санкции и ужесточить их», — сказала Пентус-Розиманнус.

В то же время Эстония считает, что, «несмотря на тяжелую ситуацию в государстве, продолжительную российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма», Украина уже сделала важные шаги по реформированию государства. По оценке Эстонии, народ и правительство Украины четко выразили свое желание интегрироваться в Евросоюз. Поэтому Эстония поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС, а также окончательную ратификацию и вступление в силу соглашения об ассоциации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война памятников на Украине
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Прикамье без Басаргина: кто на новенького?
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Александр БеловНа выборах в США победил Китай – The National Interest
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
54% жителей РФ категорически против отмены «закона Димы Яковлева»: опрос
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Общество
NB!
06.02.17
Народный банк Китая вновь ослабляет национальную валюту
ПекинКитай Экономика Китая Экономика
NB!
06.02.17
В Чувашии отправлен в отставку министр транспорта
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Юрий БаранчикПорошенко – военный преступник, и его дни сочтены
КиевУкраина Гражданская война в Ливии Политика
NB!
06.02.17
Валерий РокотовВ постели с нацистом
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве
МагасРоссия Мошенничества Происшествия
NB!
06.02.17
Досрочная отставка: глава Прикамья попросил у Путина новое задание
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
Делегация ВДВ России посетит Белоруссию
МоскваРоссия Военные учения Политика
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Максим ИсаевЗапрет Трампа на въезд мигрантов вредит американской разведке – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Спецстрой ответил на критику Трутнева: Камчатка останется без аэропортов?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Строительство и состояние аэропортов Общество
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
ещё главное