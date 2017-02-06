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Новым заместителем главы Ростеха назначен Александр Назаров

Политика
В госкорпорации введена должность по оптимизации проблемного имущественного комплекса

Москва, 6 февраля 2017, 11:11 — REGNUM  

В Ростехе введена новая должность — управляющий директор по проблемным активам. Руководство корпорации утвердило на новый пост Александра Назарова — бывшего советника гендиректора Ростеха, председателя советов директоров холдинга «РТ-Биотехпром» и концерна «Калашников». Он займется управлением оценкой проблемного имущественного комплекса гскорпорации, сообщили в Ростехе.

По словам гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, введение новой должности позволит более эффективно организовать работу по выявлению всех непрофильных и проблемных активов. Это важно и для последующей реструктуризации и финансового оздоровления этих активов.

На данный момент в Госкорпорации насчитывается около 145 проблемных активов, которые являются непрофильными для холдингов Ростеха, либо нуждаются в реструктуризации или финансовом оздоровлении.

Как отметили в Ростехе, некоторые предприятия нуждаются во внутренних расследованиях по фактам мошенничества. Таким образом, работа будет проводиться совместно с правоохранительными органами. После этого, в зависимости от значимости каждого проблемного актива, Ростех сможет провести его финансовое оздоровление с последующим выводом на рынок или интегрировать предприятие в структуру одного из своих холдингов.

Справка:

ИА REGNUM с отличием окончил Высшее военное учебное заведение Министерства обороны РФ и Академию управления МВД России.

Имеет звание генерал-майора МВД России, степень кандидата юридических наук, награжден государственными и ведомственными наградами.

С 2008 года работал начальником оперативно-розыскного бюро по противодействию коррупции МВД РФ.

С 2009 года занимал должность заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД России.

Последние три года проработал советником генерального директора Ростеха.

С 2013 года является председателем совета директоров компаний ОАО «Концерн Калашникова» и ОАО «РТ-Биотехпром».

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