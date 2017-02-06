Потенциал и вызов «балтийско-черноморской дуги» обсудят в Великом Новгороде

В Великом Новгороде аналитики, дипломаты и эксперты обсудят перспективы сотрудничества России и ЕС в регионах Балтийского и Чёрного морей

Великий Новгород, , 10:56 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 6 февраля, начала работу международная молодежная зимняя школа «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность».

В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов Белоруссии, Грузии, Польши, Казахстана, Таджикистана, Турции, Прибалтики и разных регионов России.В течение нескольких дней участниками будут обсуждаться вопросы политического и экономического сотрудничества между Россией и ЕС, российско-европейское региональное сотрудничество, а также проблемы международной политической напряженности.

В роли спикеров выступят: Сергей Маркедонов (доцент Российского государственного гуманитарного университета) , Джеймс Никси (директор программ по Росси и Евразии Королевского института международных отношений, г. Лондон), Николай Капитоненко (директор центра международных исследований Института международных отношений, г. Киев), Модест Колеров (главный редактор ИА REGNUM ), Ольга Иванова (депутат парламента Эстонии), Санджин Солдатич (заместитель руководителя отдела прессы и информации представительства ЕС в России), Михаэль Штаак (директор института мировой политики, Университет им. Гельмута Шмидта, Гамбург), Майя Урушадзе (менеджер проектов, НПО «Кавказский дом», Тбилиси), Светлана Глинкина (научный руководитель направления «Международные экономические и политические исследования», Институт экономики РАН, Москва), Роман Гришенин (заместитель исполнительного директора, Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, Москва), Леонид Карабешкин (Декан, факультет международных отношений, Евроакадемия, Таллин), Сергей Палагин (Директор, Центр изучения внешней политики и безопасности, Минск), Олег Казаковцев (член Совета Федерации, Москва), Сергей Цыпляев (декан юридического факультета РАНХиГС), Катри Пьённиеми (старший научный сотрудник, финский институт международных отношений, Хельсинки) и другие.

Зимняя школа продлится до 9 февраля. Данное мероприятие организовано Центром международной и региональной политики (CIRP) и проходит при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Форда Фридриха Эберта, ассоциации «Русско-Балтийский медиа-центр», фонда «Российско-польский центр диалога и согласия».