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Прикамье без Басаргина: кто на новенького?

Политика
Губернатор Пермского края объявил о досрочном сложении полномочий. Местные эксперты называют трех потенциальных кандидатов на пост первого лица региона
Борис Кустодиев. Кабинет Фурначева (фрагмент). 1917 Борис Кустодиев. Кабинет Фурначева (фрагмент). 1917

Пермь, 6 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  В Пермском крае местные политики считают, что население воспримет заявление губернатора Виктора Басаргина о досрочной отставке позитивно. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель общественного движения «Выбор» Константин Окунев, согласно соцопросам, проведенным в 2016 году, антирейтинг Басаргина составлял 43%, а рейтинг — 25%.

«Для губернатора, который не исчезает с экрана телевизоров, это крайне низкий результат. У действующей власти всегда найдется 20−25% сочувствующих. Думаю, подавляющая часть населения Прикамья воспримет новость об отставке позитивно. Другой вопрос, кого назначат? это задача не из легких…», — сказал эксперт.

Как считает Окунев, ставка должна быть сделана на человека, способного объединить элитные группы региона и погасить конфликты, кроме того, обеспечить развитие и в будущем процветание края.

В качестве потенциальных кандидатов в Пермском крае называют трех человек: главного федерального инспектора Игоря Цветкова, заместителя главы Россотрудничества Алексея Фролова и главу столичного департамента экономической политики Максима Решетникова.

По мнению Константина Окунева, наибольшие шансы у Цветкова, который хоть и «варяг», но показал себя с лучшей стороны в течение девяти месяцев работы на посту ГФИ Прикамья. Напомним, до 2016 года Игорь Цветков являлся начальником програнуправления по Ингушетии, в мае 2016 года назначен на должность ГФИ по Пермскому краю.

Политтехнолог Александр Пахолков также считает, что новость об отставке Басаргина «население воспримет с ликованием». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM упомянул о пяти кандидатах на пост губернатор: Игоря Цветкова, Алексея Фролова, Максима Решетникова, руководителя «Корпорации развития Пермского края» Геннадия Тушнолобова и советника губернатора Анатолия Маховикова.

По мнению эксперта, большие шансы есть у Цветкова и Фролова. В пользу каждого из них имеются свои аргументы.

«Алексей Фролов хорош тем, что пермяк, знает регион. Работал депутатом в Заксобрании, в администрации Басаргина. Способен грамотно решать конфликты. на практике показал, что может договариваться в сложных ситуациях. Мои симпатии разделяются. С Цветковым я тоже лично знаком. Это очень достойный человек. Он всегда служил и служит своей стране. В высшей степени патриот. Имеет орден за мужество. Он не кабинетный чиновник. За короткий срок работы в Пермском крае успел пообщаться со всеми ключевыми «игроками». Умеет слушать, слышать и находить правильное решение и призывает к этому других. Вокруг Игоря Цветкова образуется костяк людей, которые болеют за Пермский край. Думаю, он сумеет поднять регион и вытащить его из болота, куда загнал регион Виктор Басаргин», — сказал Александр Пахолков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о досрочном сложении полномочий. Отметим, Виктор Басаргин — выходец из Свердловской области, бывший заместитель полпреда президента в УрФО, бывший министр регионального развития. Он возглавляет Пермский край с 2012 года. Весной 2017 года истекает его срок полномочий, а в сентябре в регионе должны состояться прямые выборы.

Примечательно, что Басаргин ранее намеревался участвовать в выборах. В конце 2016 года заявил о готовности стать участником кампании. Местные эксперты выразили мнение, что, по сути, Басаргин уже начал избирательную компанию: он распустил правительство края, упразднил отдельную должность премьера и сам возглавил кабинет министров. Но административная реформа не нашла понимания на региональном уровне.

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