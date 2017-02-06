Полёты истребителей НАТО над Эстонией будут проходить всю неделю

Таллин, , 10:46 — REGNUM Истребители ВВС Германии в течение недели будут проводить тренировочные полёты над Эстонией в рамках миссии по охране воздушного пространства в прибалтийских странах. Об этом сообщили в генштабе сил обороны страны Эстонии.

Уточняется, что полёты совершают истребители Eurofighter Typhoon. Эти самолёты базируются на аэродроме Эмари (в пригороде Таллина).

Вылеты будут проходить каждый день в первой половине дня. Минимальная высота полётов — 152 метра.

Напомним, миссия осуществляется немецкими истребителями с конца августа. С недавнего времени НАТО проводит полёты над Эстонией каждую неделю. Полёты проводятся в особых зонах, выделенных прибалтийскими странами.

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