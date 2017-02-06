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Соратник осужденного мэра Ярославля получил политическое убежище в Германии

Политика
Статус беженца предоставлен Григорию Родину на три года
Григорий Родин
Иллюстрация: Фото страницы Facebook Григория Родина
Григорий Родин

Ярославль, 6 февраля 2017, 11:10 — REGNUM  Федеральное министерство по делам миграции и беженцев Германии предоставило статус политического беженца Григорию Родину, соратнику экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова, бывшему директору ярославского муниципального учреждения «Институт развития стратегических инициатив» (ИРСИ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Григорий Родин.

Родин покинул страну в январе 2014 года, незадолго до возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в крупном размере; предусматривает до шести лет колонии). Ему приписывались баснословные премии, которые директор якобы начислил сам себе при увольнении. Следственные органы требовали у Германии выдачи Родина.

Однако в конце 2016 года Высший земельный суд Саксонии (Германия) отменил решение об аресте Григория Родина с целью его последующей выдачи российским правоохранительным органам, а в январе 2017-го Родину был предоставлен статус беженца. Этот статус предоставлен ему сроком на три года на основании параграфа 3 закона о предоставлении убежища, согласно которому иностранный гражданин имеет обоснованные опасения «стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, национальности, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе».

«Этот статус практически невозможно получить, я не могу прямо сейчас назвать точную статистику, но примерно она будет такой: из 3−3,5 тыс заявок от россиян в год позитивное решение получают 10−15 человек. Россия считается безопасной страной, поэтому квот на неё нету по такому статусу, соответственно, каждый такой статус согласовывается в самом министерстве, а не выдаётся автоматически! Есть разные типы убежища, они определены федеральными законами и имеют разные параграфы. Есть гуманитарный, есть медицинский и есть политический, он самый тяжёлый в получении», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Григорий Родин.

Сейчас Григорий Родин живет в Дрездене. Он считает себя невиновным, уверяя, что заработная плата ему начислялась в соответствии с правовыми актами мэрии города. Уголовное дело в отношении Родина было возбуждено после ареста мэра Ярославля Евгения Урлашова, обвиненного в вымогательстве и получении взяток и осужденного на двенадцать с половиной лет лишения свободы.

Статус политического беженца дает право на получение государственного пособия в Германии, работу и учебу в этой стране, а также ряд других преференций.

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Уголовное дело против мэра Ярославля
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