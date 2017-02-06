Ярославская область получила еще один бюджетный кредит

Ярославль, , 10:37 — REGNUM Ярославская область получила бюджетный кредит в 3,5 млрд рублей. Это следует из официальной статистики, опубликованной на сайте департамента финансов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общая сумма долга увеличилась с 35 млрд 609 млн на 1 января 2017 года до 39 млрд 109 млн на 1 февраля.

При этом рост произошел за счет строки «Бюджетные кредиты», их сумма выросла с 14 млрд 530 млн до 18 млрд 30 млн. Сумма коммерческих кредитов — 8,6 млрд рублей — осталась неизменной.

Также в кредитном портфеле региона 12,4 млрд ценных бумаг — государственных облигаций Ярославской области.

Последний раз Ярославская область получала бюджетный кредит под 0,1% годовых от Министерства финансов России в августе 2016 года, он составил 10,2 млрд. Эти средства были направлены на замещение коммерческих кредитов, что позволило региону значительно сэкономить на обслуживании госдолга. Условием получения этого кредита был отказ от дальнейшего наращивания долга, в связи с чем бюджет 2017 года был принят без дефицита. Новый кредит получен на преодоление так называемого кассового разрыва.

«Это краткосрочный беспроцентный кредит от Минфина сроком до 50 дней, который нужен для компенсации кассового разрыва между доходами и расходами. Он берется внутри финансового года и не влияет на соглашения по государственному долгу. Такие кредиты обычно выдаются субъектам федерации в начале года, когда доходы традиционно низкие, а расходные обязательства надо выполнять», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте финансов Ярославской области.

Бюджетный кредит в том числе будет направлен на погашение кредиторской задолженности 2016 года, пояснили в депфине Ярославской области.

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