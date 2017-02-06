Вашингтон ищет «клин», чтобы вбить его в отношения РФ и Ирана

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Чтобы завершить войну в Сирии и победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в администрации США ищут пути, чтобы «вбить клин» в отношениях России и Ирана, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации Трампа и дипломатов.

По их данным, иллюзий в отношении России у Белого дома нет, однако такой «экзестенциальной угрозой», как во времена холодной войны, Москва больше не воспринимается. А вот на сдерживание Ирана новый глава США нацелен серьезно.

При этом для дипломатов и чиновников пока непонятно, что может потребовать президент РФ Владимир Путин в обмен на ослабление союза с Тегераном. То, что между РФ и Ираном есть разногласия — в США уверены.

«Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы рассмотреть этот вариант», — сказал источник издания в Белом доме. Президент Центра национальных интересов в Вашингтоне Дмитрий Саймс предположил, что сложно будет убедить Москву пойти на разлад с Тегераном.