На выборах в США победил Китай – The National Interest

Пекин, , 10:22 — REGNUM Основным победителем на выборах президента США стал Китай, который с избранием республиканца Дональда Трампа получит возможность занять доминирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Томас Дж. Шаттук в статье для The National Interest.

Эксперт подчеркивает, что обычно в течение некоторого времени после прихода президента США в Белый дом у него идет «медовый месяц» — период, когда ни общественность, ни законодатели не противодействуют его работе. То же самое можно сказать и о лидерах иностранных государств, которые сначала дают новому главе Белого дома время разобраться в сложностях своей должности. Однако у Дональда Трампа, по всей видимости, «медового месяца» ни с общественностью США, ни с рядом иностранных государств — в особенности с КНР — не будет.

Наоборот, по всем признакам у Китая наступил собственный «медовый месяц», поскольку он очевидным образом пользуется периодом передачи власти между администрациями, неопытностью Трампа в государственном управлении. Тогда как другие страны будут занимать выжидательную позицию, чтобы понять, какую форму примет президентство Трампа, Пекин будет изводить терпение Трампа.

Из-за провала «поворота» администрации Барака Обамы к Азии и обещания Трампа не вступать в Транстихоокеанское партнерство у Пекина появилась возможность стать решающей силой в регионе. Китайское Всестороннее региональное экономическое партнерство станет доминирующей многосторонней торговой организацией в Азии, тогда как благодаря Азиатскому банку инфраструктурного развития и инициативе «один пояс и один путь» вся торговля будет завязана на Китае. При этом у него есть все механизмы, чтобы доминировать над Азией экономическими и военными средствами на фоне попыток Трампа отойти от дел внешнего мира.

И Пекин уже задает новый тон взаимоотношений. Так, после того, как Китай захватил подводный беспилотник в декабре 2016 года, Трамп отреагировал грубыми сообщениями в Twitter, в ответ на что издание The Global Times — газета, издаваемая Коммунистической партией — вышла с редакторской статьей, в которой излагалась суть отношений с будущей администрацией.

Издание отмечало, что Трамп ведет себя не как президент, способный стать за месяц главой Белого дома, у него, считали авторы, нет представления о том, как руководить сверхдержавой. Если же Трамп будет относиться к Китаю так же, как он это делал будучи только что избранным президентом США, Китай не станет проявлять сдержанность.

Более того, с момента победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года Пекин стал наращивать свое военное присутствие по всему региону. В конце ноября ВВС силы страны совершили пролет в проливе Мияко, южнее острова Окинава. И этот случай стал не единственным, а в Японии даже заявили, что число инцидентов, при которых японской авиации приходилось реагировать на действия ВВС КНР, увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом.

Кроме того, Китай активизировал свое военное присутствие по отношению к Тайваню, который стали облетать бомбардировщики H-6K. Облеты острова совершались и до, и после телефонного разговора Дональда Трампа с лидером Тайваня Цай Инвэнь. Целью этих шагов стала демонстрация силы не только для Тайбея, но и для США.

И стратегия КНР не ограничивается пролетами. Так, в начале января Китай направил свой единственный авианосец «Ляонин» в Тихий океан и в Тайваньский пролив. И хотя судно придерживалось западной части пролива, Тайбей все равно направил авиацию и сторожевой катер для слежения за ситуацией. Момент был выбран неслучайно, поскольку именно в это время лидер Тайваня Цай Инвэнь находилась с серией визитов в Центральной Америке.

Хотя активность Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе и так была достаточно высокой в 2016 году, после избрания Трампа КНР стала проводить еще больше учений, из-за чего Япония, Тайвань и Южная Корея были вынуждены пойти на симметричные ответные меры.

На этом фоне автор призывает ожидать неожиданного, поскольку Пекин больше не может надеяться на умеренную и дипломатическую реакцию администрации Обамы. Недавние действия Китая в регионе стали испытаниями того, как Трамп отреагирует на военные учения и демонстрацию того, что Китай не станет менять свою политику в зависимости от прихода новой администрации. Так, ни пролеты около Японии, Южной Кореи и Тайваня, ни поход авианосца «Ляонин» не гарантировали реакции со стороны президента Трампа, но захват американского беспилотника — совсем другая история. Трамп ответил лишь на провокации со стороны Китая против США, но не против союзников или друзей.

Поэтому на протяжении первого года Трампа в Белом доме стоит ожидать, что Китай будет делать такие же провокационные шаги. Стоит ожидать националистических высказываний, заявлений СМИ и официальных лиц против Тайваня. Так же велика будет вероятность продолжения частых пролетов поблизости от Японии и Южной Кореи, продолжения операций слежения в Тайваньском проливе и приближений ВВС КНР к воздушному пространству других стран, а также большого числа иных шагов со стороны Пекина.

Прежде Дональд Трамп заявлял, что союзники США не тратят достаточно средств для своей защиты, поэтому велика вероятность того, что он еще меньше заботится о том, что Китай вызывает раздражение у союзников Белого дома, пока эти действия не угрожают США. Не стоит заблуждаться в том, что Китай желает начать войну с США или втянуть страну в вооруженный конфликт, поскольку несмотря на яростную браваду, обе страны нуждаются друг в друге для своего экономического процветания. Китай тем не менее стремится доминировать в регионе и получить признание в качестве настоящей сверхдержавы, которой он и является.

Таким образом, заключает автор, по мере того, как проходит президентство Дональда Трампа Китай будет пользоваться этим благодатным временем. У Пекина не так много времени для того, чтобы утвердить свою позицию по отношению к Трампу и Азиатскому региону.

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