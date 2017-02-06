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Сомалийские радикалы публично казнили четырех человек

Политика
Их признали виновными в шпионаже
Казнь. Шариат
Иллюстрация: Иллюстрации из журнала «Отечественные записки“
Казнь. Шариат

Могадишо, 6 февраля 2017, 10:06 — REGNUM  Боевики из радикального движения «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично обезглавили четырех человек, обвиняемых в шпионаже в пользу правительства страны, сообщает Reuters.

Связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка подтвердила факт казни, которая имела место 5 февраля, после того как люди были признаны виновны в шпионаже.

«Суд вынес решение по делам четырех мужчин, которые были публично казнены в районе Джамаме по всем правилам шариата», — заявил лидер группировке в Джуббе Мохаммед Абу Абдалла. «Четверо мужчин признались в шпионаже», — добавил он.

Напомним, гражданская война в Сомали продолжается на протяжении многих лет. В 2007 году в страну был введен миротворческий контингент, целью которого было противодействие террористам из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи боевики присягнули «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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