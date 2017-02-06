Юрий Баранчик, , 10:05 — REGNUM

«У пана атамана нет золотого запаса, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны» — эта хрестоматийная фраза из известного кинофильма лучше всего объясняет сложившуюся на Украине ситуацию в плане экономики. Госдолг составляет более 70 млрд долларов и приближается к 82% ВВП. Прогнозируется, что к концу года госдолг составит около 90% ВВП. Уровень безработицы в 2017 году составит около 10% при том, что не менее 3 млн украинцев работает в ЕС и не менее 4 млн — в России.

С приходом в Белый дом Трампа изменилась и ситуация с внешним финансированием. Так, Национальный банк Украины признал, что уже не ожидает получения 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций под государственные гарантии США в 2017 году. Размер кредита МВФ в этом году также уменьшится, при этом его получение остается под большим вопросом. При этом в МВФ дали понять, что в ближайшее время Украине транша не видать. Фонд не включил в свой календарь на январь выделение денег Украине.

Как отмечают эксперты, экономика ведущего третий год гражданскую войну «укропского Недорейха» загнулась ещё не полностью исключительно по одной причине — до сих пор коллективный Запад (и сами США, и их сателлиты) регулярно поддерживал режим Порошенко. Вливаниями незначительными (300−400 миллионов долларов за раз — это ни о чём для такой большой страны, как б/Украина), но относительно регулярными. Это позволяло режиму Порошенко «перезанимать, чтобы переотдавать», и таким образом оттягивать неизбежный конец. Но новая администрация Трампа с ним даже разговаривать не собирается».

При этом ситуация с финансами гораздо хуже, чем это рисуют официальные спикеры. За доказательствами далеко ходить не надо. Достаточно, к примеру, заглянуть в государственный бюджет Украины на 2017 год. Цифры там достаточно красноречивы: «На выплаты по долгам киевский режим должен потратить в текущем году 241 миллиард гривен. Это при том, что общая доходная часть бюджета планируется на уровне 706 миллиардов гривен. Из которых 175 миллиардов гривен — это новые займы. Возникает вопрос: кто же им теперь даст эти несколько миллиардов долларов? Даже если дадут, то на обслуживание долга уйдёт более трети государственного бюджета. А если не дадут — то почти половина».

Видимо, совсем не случайно министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил о том, что Украина еще не прошла нижнюю точку падения. По его мнению, ситуация будет ухудшаться как минимум до весны следующего года: «По моему глубокому убеждению, я считаю, что нижнюю точку падения мы еще не прошли. Объективно ситуация будет ухудшаться, независимо от того, кто будет в правительстве, еще до апреля — мая 2017 года».

На мой взгляд, это довольно оптимистичный прогноз, так как в условиях отсутствия внешнего финансирования ни о каком показном росте экономических показателей не может быть и речи. К тому же политическая ситуация на Украине, о которой мы подробно писали в материале «Шоколад пригорает: последняя атака Порошенко», не позволяет надеяться на то, что у Порошенко есть это время. Дело в том, что коалиции в парламенте уже нет. При необходимых 226 депутатах в ней всего уже 212, и вопрос роспуска коалиции, а затем либо ее переформатирования, либо роспуска парламента — сегодня это вопрос исключительно времени.

Именно поэтому (в том числе, кроме внешних факторов, о которых мы поговорим ниже) Порошенко пошел на резкое обострение ситуации на фронте, чтобы отвлечь общество и элиту от внутренних проблем и снова активизировать фактор внешнего врага. По сути, нынешняя активизация боевых действий — единственный способ Порошенко удержать элиты и народ от переформатирования власти. Соответственно, не может быть и речи о решении экономических проблем украинского государства и общества на фоне обострившейся гражданской войны и потери управляемости государства.

Данная тяжелая экономическая и внутриполитическая ситуация дополняется и весьма важными и весьма негативными в этом контексте для нынешней украинской власти внешними факторами. В частности, отметим, что по итогам телефонного разговора Трампа и Порошенко даже в официальном сообщении пресс-службы украинского президента нет ни слова с осуждением России, как это было ранее. А администрация Белого дома и вовсе выступила с заявлением о том, что «мы будем работать с Украиной, Россией и другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», то есть речь идет о границе между Новороссией и Украиной, а не между Россией и Украиной. Это очень серьезное смещение акцентов администрацией Трампа.

Также стоит отметить и изменение тональности немецкого МИД. Как заявил новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль, сближение России и США может помочь разрешить многие международные кризисы: «Если между этими двумя мировыми державами произойдет разрядка, это будет хорошо для развития ситуации в Сирии, для развития ситуации на Украине, для процесса разоружения в Европе».

Однако гораздо более глобальная вещь, которая грозит в корне изменить ситуацию, и не только на Украине, но и в Европе, и в США, происходит сейчас снова в Голландии. Речь идет об активизации расследования причин гибели малайзийского лайнера Boeing MH17. Как сообщили в прошлое воскресенье в комиссии по расследованию катастрофы в Голландии, они не могут открыть файлы с радиолокационными снимками катастрофы, присланные российскими специалистами в прошлом году, еще 28 октября. Ну, не могут — значит, пришлют еще, это только на некоторое время затянет расследование. А вот когда они обнародуют эти данные — ситуация в мире может серьезно измениться.

Дело в том, что, как отмечают авиаэксперты, «весь ужас ситуации в том, что администрация Барака Обамы изначально знала, кто сбил самолет, но скрывала это, заявляя, что у Вашингтона есть доказательства вины России и ополченцев». В то же время Россия требовала от США предоставить спутниковые снимки и первичные данные с РЛС. Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора рассказал, что Барак Обама объявил выводы о виновниках катастрофы в нарушение всех существующих международных норм, законов и порядков. Как известно, экс-президент США уже на следующий день после катастрофы заявил, что Россия является виновником трагедии.

Дональд Трамп, по мнению специалиста, может собрать независимую комиссию по расследованию причин катастрофы. «А вот ситуация с Трампом может все изменить. Он может вынудить власти Нидерландов собрать новую комиссию и провести настоящее, объективное расследование с учетом всех данных, которые передавала Россия и концерн ВКО «Алмаз-Антей». И тогда господин Обама будет опозорен на весь мир, его политическая карьера будет полностью уничтожена».

Главный вопрос заключается в том — зачем Трампу это надо? И ответ на этот важнейший практический вопрос современной геополитики эксперты уже сформулировали: «Зачем, хотите спросить, Большому Брату Голландии, Малайзии и прочих мелких братиков это нужно? А затем, что без ВКС Великой военно-политической державы Российская Федерация, которая единственная в мире способная уничтожить любого врага человечества, Большому Брату на этой войне не справиться. А он собрался, и намерен сделать это быстро. И загвоздка для Большого Брата вовсе не в том, что Великая военно-политическая держава не желает помогать, пока не будет снято с неё обвинение, — таких условий мы вообще не ставим, ибо нам самим уничтожить обамовско-клинтоновское наследие в лице ближневосточного терроризма не менее необходимо, если даже не более.

Загвоздка для Большого Брата в том, что он не может вступить с РФ в коалицию (настоящую, через резолюцию СБ ООН, с организацией объединенного штаба командования и т.д.), пока РФ обвиняют в нападении на гражданский самолет с пассажирами на борту, что есть тоже не что иное, как терроризм. Вот в чем штука. Трампу позарез нужно вступить с нами в коалицию, чтобы быстро победить терроризм и предъявить американской общественности быстро сделанное дело.

Но он отдает себе отчет в том, что как только он вступит — клинтоно-обамовская банда лесбиянов тут же поднимет хай, что Трамп вступил в коалицию с теми, кто сбивает гражданские самолеты. При всей лживости и истеричности кампании, это серьезный фактор. Наперекор общественному мнению, сколь бы ни было оно ошибочно, идти нельзя, — оно станет оружием в руках твоих политических оппонентов. Мощнейшим оружием. Так вот, этот фактор Трампу надо срочно устранить. И выбить таким образом сей крапленый козырь из рук своих личных врагов (и, в общем-то, врагов Америки). Для успеха военной кампании это архинеобходимо».

Вот где находится смерть глобалистского Кощея — в обнародовании истинной информации о том, кто стоял за атакой на малайзийский «Боинг». Как только этот гнойник вскроется, то не только Порошенко отправится на скамью подсудимых в Гаагу (если дадут дожить), но и весь западный сонм неолиберально-фашиствующих политических деятелей во главе с Хиллари Клинтон, которые пытались развязать Третью мировую войну, окажутся под очень серьезным ударом: терроризм — это действительно серьезное преступление, особенно отягчающим обстоятельством является государственный терроризм.

Поэтому, без сомнений если совместными усилиями Владимир Путин и Дональд Трамп с их европейскими союзниками додавят мировую партию войны в деле о расследовании катастрофы Boeing MH17, то ее представители, наиболее вовлеченные в разжигание мирового конфликта, понесут заслуженное наказание, а «фашистский режим Порошенко» (именно такую оценку в «Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым» дал ныне правящему киевскому режиму директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров) прекратит уничтожать Русский мир на Украине и исчезнет с лица земли.

В контексте этого события действия Порошенко по эскалации конфликта на линии фронта становятся весьма понятными, как и то, что это действия уже обреченного на уход с политической сцены главаря необандеровской хунты.