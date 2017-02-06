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Магаданские депутаты предлагают раздавать гектары в природоохранной зоне

Политика
Чтобы предлагаемые земли соответствовали потребностям жителей региона
Территория
Иван Шилов © ИА REGNUM
Территория

Магадан, Магаданская область, 6 февраля 2017, 09:56 — REGNUM  Программа раздачи дальневосточных гектаров не вполне соответствует потребностям и возможностям жителей Магаданской области, считают парламентарии региона. Депутаты предлагают предусмотреть возможность получить большой участок земли у рек и водоёмов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

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Аргументация такая: основным промыслом в регионе является не земледелие, а охота и рыболовство. В законодательство парламентарии собираются вносить необходимые поправки.

«Практика предоставления участков вблизи водных объектов есть в других дальневосточных регионах, — пояснил председатель Магаданской городской Думы Сергей Смирнов. — Это вполне возможно и у нас. Препятствие в том, что земля эта находится в природоохранной зоне и не подлежит распределению. Но это, возможно, удастся изменить путем внесения соответствующих поправок в законодательство».

Выходить с законодательной инициативой парламентарии будут после того, как определят на обсуждаемых территориях участки, свободные от прав третьих лиц. Как предполагается, пилотными станут земли в районе реки Дукча.

На земли Магаданской области за всё время действия закона о дальневосточном гектаре потупило 738 заявок, подписан 191 договор. Люди берут участки под строительство жилья, садово-огородническое хозяйство, туристические и охотничьи цели, отмечали в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля гектар земли на Дальнем Востоке имеет право бесплатно получить любой житель России. Только за первые сутки действия закона в полную силу на земли регионов ДФО было подано более 2,5 тысяч заявок из других регионов.

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Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке
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