В Архангельской области ушел с поста очередной министр сельского хозяйства

Фермеры обратились к губернатору Игорю Орлову с просьбой провести открытый конкурс на замещение этой должности

Архангельск, , 09:39 — REGNUM Архангельской области не везет с министрами сельского хозяйства. В начале февраля Игорь Орлов отмечал пятилетие своего правления регионом. Редакция ИА REGNUM посчитала, что столько же министров сельской отрасли сменилось за это время.

Сейчас на сайте правительства области в разделе Минсельхоз появилась и.о. министра Ирина Бажанова, а это значит, что Алексей Коротенков покинул свой пост. По слухам, он приглашен руководить Архангельским водорослевым комбинатом, у которого недавно сменился собственник.

Директор ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев написал открытое письмо Игорю Орлову, в котором призывает провести открытый конкурс на замещении этой должности.

Приводим некоторые цитаты:

«Сельскохозяйственные товаропроизводители и переработчики по-прежнему остаются в острой зависимости от дотаций, а министерство АПК, по своей сути, превратилось в дотационно-распределительный центр без внятной стратегии и ясных целей. Труженики села полностью отстранены от участия в управлении сельским хозяйством, поэтому постоянно повышается зависимость министерства от лоббистов и советчиков, имеющих личные финансовые интересы», — пишет Силантьев.

«Сформировалось устойчивое мнение, что перед назначением нового министра АПК всем кандидатам на этот пост необходимо дать возможность представить на публичной площадке свои программы, чтобы заинтересованные стороны получили ответы на свои вопросы и дали им оценку. Публичный конкурс в такой форме не только даст обратную связь от тружеников села, представителей перерабатывающих предприятий и торговых сетей, но и поможет выявить грамотного управленца, лидера, который сможет без раскачки приступить к исполнению своих обязанностей и начать принимать нужные отрасли решения, не наломав при этом дров. Такой подход к решению кадрового вопроса проблемной отрасли повысит уровень взаимного доверия между бизнесом и властью, и мы уверены, что сельскохозяйственная отрасль Архангельской области постоянно будет радовать всех своими успехами», — заключает автор письма.

Экс-советник бывшего министра АПК и торговли Юрия Гусакова Павел Меньшуткин считает, что министры этой отрасли так быстро меняют друг друга из-за того, что новый министр «убивает» решения предыдущего.

«Если же копать глубже, то, пожалуй, в сфере сельского хозяйства у нас просто нет публичного управления. Кто-нибудь знает цели, которые бы должен был достигнуть кто-нибудь из назначаемых министров? Я не знаю. Тогда в чем был смысл его управленческой работы?» — рассуждает Павел Меньшуткин.

Но у этой медали также две стороны.

«В 2012 году мы сделали элементарное описание молочной отрасли, даже не в динамике, только в статике, и сразу же стало видно, насколько неэффективно распределяются субсидии… Но публичное обсуждение этих предложений закончилось увольнением и министра, и меня», — говорит эксперт.

Однако идея открытого конкурса для министра АПК и торговли региона нашла отклик не у всех.

«Приглашаете управленца со степенью МВА, желательно с западным дипломом и с конкретными решенными кейсами за плечами. Гарантируете, что он будет спокойно работать три года, чтобы рельсы успел выстроить. Собственно говоря, политическая воля только на это и будет нужна. И все», — заключает Павел Меньшуткин.

Редакция ИА REGNUM будет следить за развитием событий в сельскохозяйственной отрасли региона.

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