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Песков: Отставку Басаргина Путин пока не принял

Политика
Кремль информирует СМИ, когда президентом РФ будет принято соответствующее решение

Москва, 6 февраля 2017, 09:38 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока Владимир Путин не принял отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, Кремль информирует СМИ, когда президентом РФ принято соответствующее решение. Ранее о решении досрочно сложить полномочия и обратиться с этим решением к Путину заявил Басаргин.

Басаргин был назначен исполняющим обязанности губернатора 28 апреля 2012 года, 5 мая он был утвержден в должности сроком на пять лет. В конце 2016 года Басаргин заявлял о готовности участвовать в выборах.

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