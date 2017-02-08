Всемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз Политика Видео прогноз на 2017 год

Станислав Стремидловский, , 12:46 — REGNUM Обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский о политическом наступлении Ватикана в 2017 году.

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