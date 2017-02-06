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Состоялась первая беседа Дональда Трампа с новозеландским премьер-министром

Политика
Билл Инглиш оценил переговоры как «теплые и дружелюбные»
Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Веллингтон, 6 февраля 2017, 09:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Новой Зеландии Биллу Инглишу во время официального празднования Дня Вайтанги в Окленде, сообщает New Zealand Herald. Разговор длился 15 минут.

Инглиш рассказал, что Трамп показался ему «доброжелательным и внимательным». Лидеры двух стран обсудили торговые отношения, вопросы национальной безопасности, а также вклад Новой Зеландии в борьбу против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Билл Инглиш в свою очередь поблагодарил американское правительство за поддержку со стороны США в связи с ноябрьским землетрясением в Каикоуре. Они также обсудили потенциальную встречу, однако Инглиш отметил, что это была скорее формула вежливости: «если будете недалеко от Белого дома, заходите», — процитировал он Трампа. Новозеландский премьер-министр ожидает, что личная встреча может состояться не раньше сентябрьских выборов.

Особое внимание было уделено теме иммиграционной политики американского президента. Инглиш отметил в интервью, что в разговоре «просто повторил то, что ранее говорил публично: Новая Зеландия не согласна с новой иммиграционной политикой и никогда бы не ввела бы подобные меры на своей территории. По словам Инглиша, «Трамп принял наше мнение к сведению, вряд ли он был удивлен, что существует другой взгляд на проблему».

«Лидеры двух стран подтвердили тесную дружбу и двусторонний альянс между США и Новой Зеландией», отмечается в официальном пресс-релизе Белого дома. Трамп ожидает продуктивного сотрудничества двух стран в будущем.

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