СКР предъявил обвинения участникам нападений на посольство РФ в Киеве

Им предъявлено обвинение по статье «Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений»

Москва, , 09:28 — REGNUM Следственный комитет РФ предъявил участникам нападения на российское посольство в Киеве в 2014 году заочное обвинение и подтвердил причастность к совершению нападения в 2016 году бывших бойцов батальона «Айдар», сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в 2014 году активисты объединения «Свобода» Владимир Назаренко, Владимир Романцов и бывший депутат Рады Николай Рудьковской закидали здание посольства подручными средствами и надругались над российским флагом. Общий ущерб составил 14 млн рублей.

Им предъявлено обвинение по статье «Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений».

Кроме того, к нападению на дипмиссию РФ в Киеве в 2016 году причастны Ирма Крат и двое бывших бойцов батальона «Айдар» Сергей Новиков и Александр Высота, им предъявлено обвинение по этой же статье.

Ранее Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после нападения на российское посольство в украинской столице: первое — в ночь на 17 сентября 2016 года, второе — 18 сентября 2016 года.