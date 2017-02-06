Правящей коалиции Австралии грозит раскол

Канберра, , 09:27 — REGNUM Еще одна консервативная партия может появиться на политической арене Австралии, после того как видный член правительства страны сенатор Кори Бернарди заявил о готовности создать свою собственную партию, сообщает Reuters.

Данный факт наносит удар по правящей правоцентристской коалиции. Как передают местные СМИ, Бернарди собрался выйти из Либеральной партии, старшего партнера в коалиции, и создать собственную консервативную партию. Такой шаг приведет к крупнейшему за последние годы расколу в правительстве.

Выход Бернарди из Либеральной партии является знаком правого поворота в политике Австралии, он значительно затруднит работу правительства, так как премьер-министру страны Малкольму Тернбуллу придется искать поддержки за пределами коалиции.

Напомним, после избрания президентом США республиканца Дональда Трампа некоторые аналитики начали говорить о консервативном тренде в странах Запада, проявлением чего могут и стать раскол правящей коалиции в Австралии и смещение политического спектра в правую сторону.