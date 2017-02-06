Радио REGNUM: первый выпуск за 6 февраля
Радио REGNUM
Москва, 6 февраля 2017, 10:00 — REGNUM
- Советник МВД Украины назвал число граждан, погибших в Донбассе;
- В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства;
- В Косово построят стену «для защиты сербов»;
- Экс-глава Еврокомиссии считает, что Россия должна вернуться в состав G8;
- Сергей Лавров заявил, что Россия готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с США, а также пояснил, почему Россия ввела продэмбарго против Евросоюза;
- Deutsche Bank извинился перед акционерами;
- Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
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