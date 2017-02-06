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Делегация ВДВ России посетит Белоруссию

Политика
На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в I полугодии 2017 года

Москва, 6 февраля 2017, 09:19 — REGNUM  Сегодня, 6 февраля, делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с официальным визитом убыла в Минск, сообщили в Минобороны РФ.

На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных российско-белорусских мероприятий в I полугодии 2017 года.

В 2017 году в рамках реализации мероприятий международного военного сотрудничества между ВДВ России и ССО ВС Белоруссии предусматривается проведение более 40 мероприятий международной деятельности.

В целом, в 2017 году около 1000 российских десантников будут принимать участие в совместных в тактических, командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических и специальных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами Российской Федерации.

Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Белоруссию будет проходить до 9 февраля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году российские десантники осуществили более 40 различных визитов и встреч с представителями зарубежных вооруженных сил стран СНГ, Европы, Северной Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, а также приняли участие в 15 совместных учениях на территории РФ и за ее пределами. В начале октября 2016 года впервые в истории подразделение российских ВДВ) со своим вооружением и техникой провели международное учение в Египте.

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