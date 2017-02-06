Понедельник, 06 Февраля 2017 года
09:31:21 МСК

В Восточном ВО стартовали масштабные антитеррористические учения

Политика
В них задействованы более 2000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники

Москва, 6 февраля 2017, 09:08 — REGNUM  Сегодня, 6 февраля, в Восточном военном округе (ВВО) стартовали межвидовые командно-штабные учения на местности по противодействию условным террористам. Основная фаза учений, приоритетной целью которых является противодействие терроризму, состоится на территории Сахалинской области, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо подразделений общевойскового соединения ВВО в учении задействованы вертолеты армейской авиации авиабазы ВВО и подразделение Воздушно-десантных войск.

Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ.

Командно-штабные учения продлятся до 11 февраля. В них задействованы более 2000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ.

Читайте также: В Тверской области начались учения с выводом пусковых установок «Тополь»

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стартовало учение в самой западной Бологовской дивизии РВСН (Тверская область), с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции. Также учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае. Отметим, в 2017 году Ракетные войска стратегического назначения проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Завершается брак Басаргина» — об отставке пермского губернатора
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ
МоскваРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Стоун призвал Трампа обнародовать документы по Сирии и Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Советник МВД Украины назвал число граждан Украины, погибших в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Саркис Цатурян, Анатолий КошкинНовый мировой порядок в 2017 году
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства
БухарестРумыния Кризис в Румынии Общество
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Иван КузнецовТрамп! Хроника турбулентной Америки. Пять направлений главного удара
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Владимир Станулевич«Гринпис» против освоения Русского Севера
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
ещё главное