В Восточном ВО стартовали масштабные антитеррористические учения

В них задействованы более 2000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники

Москва, , 09:08 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, в Восточном военном округе (ВВО) стартовали межвидовые командно-штабные учения на местности по противодействию условным террористам. Основная фаза учений, приоритетной целью которых является противодействие терроризму, состоится на территории Сахалинской области, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо подразделений общевойскового соединения ВВО в учении задействованы вертолеты армейской авиации авиабазы ВВО и подразделение Воздушно-десантных войск.

Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ.

Командно-штабные учения продлятся до 11 февраля. В них задействованы более 2000 военнослужащих и около 500 единиц военной техники, в том числе вертолеты Ми-8 АМТШ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стартовало учение в самой западной Бологовской дивизии РВСН (Тверская область), с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции. Также учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае. Отметим, в 2017 году Ракетные войска стратегического назначения проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017 году запланировано более 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. При этом в учениях будет учитываться боевой опыт Сирии. В 2016 году было проведено 3630 учений, а также 5 внезапных проверок боеготовности войск.