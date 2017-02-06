«Завершается брак Басаргина» — об отставке пермского губернатора

Пермь, , 09:09 — REGNUM Губернатор Пермского края Виктор Басаргин уходит с поста главы региона. Он созвал пресс-конференцию, на которой объявил о своей отставке, сообщает ряд СМИ.

«Только что Виктор Басаргин объявил о своем предстоящем уходе с поста губернатора. Тем самым завершается брак Басаргина с Пермским краем. Брак этот изначально был навязан Прикамью Кремлем. И если поначалу у жителей края еще были какие-то иллюзии по поводу Басаргина, в том числе, признаюсь, и у меня, то очень скоро они рассеялись как дым», — сообщил на своей странице в соцсети депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко.

По мнению парламентария, «с самого начала у Басаргина не задалось»: «При очень хороших стартовых условиях (имидж министра-хозяйственника, поддержка элиты и общественности, «подушка безопасности» в бюджете) он умудрился влезать в скандал за скандалом. Кадровые назначения Басаргина провоцировали их друг за другом».

Среди достижений Басаргина, как считает Александр Григоренко, можно назвать строительство детских садов и заключение нескольких крупных специнвестконтрактов. Но первое было федеральной инициативой, а второе почти не привело в край новых инвестиций и лишь помогло уже имеющимся в крае крупным предприятиям получить налоговые льготы.

Депутат назвал административную реформу, затеянную в конце 2016 года, авантюрой: «В ходе нее никакой «перезагрузки» не произошло, но зато Басаргин избавился от двух самых авторитетных и профессиональных членов своего кабинета (политика Геннадия Тушнолобова и финансиста Ольги Антипиной). Опять нелепица за нелепицей».

«Словом, возможный уход Басаргина и приход на его место любого другого официального кандидата в губернаторы это, безусловно, благо для Пермского края. Шанс выйти из застоя, в котором он оказался», — подчеркнул Григоренко.

В качестве наиболее вероятного кандидата на пост главы Прикамья депутат называет главного федерального инспектора и выходца из ФСБ Игоря Цветкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Басаргин стал губернатором Пермского края. Законодательное собрание региона назначило его 5 мая. Срок полномочий истекает в мае 2017 года. До назначения Басаргин был министром регионального развития России.

В конце 2016 года Басаргин заявил о готовности участвовать в выборах.

Читайте также: Перезагрузка правительства Прикамья или избирательная кампания губернатора?