Филиппинские маоисты за возобновление мирных переговоров

Манила, , 08:54 — REGNUM Мятежники-маоисты, действующие на Филиппинских островах заявили, что они выступают за мирные переговоры, добавив, что установление перемирия будет сопряжено с большими проблемами, если вооруженные силы будут продолжать нарушать режим прекращения огня, сообщает Associated Press.

По словам советника мятежников и лидера движения «Национальный демократический фронт» Луиса Джаландони, маоисты готовы продолжить переговоры в Норвегии, запланированные на 22−25 февраля, чтобы договориться о возобновлении режима прекращения огня.

«Мы считаем, что мирные переговоры еще возможны даже в условиях отсутствия соглашения о прекращении огня», — отметил Джаландони. В свою очередь, президент Родриго Дутерте, который 3 февраля отменил режим прекращения огня, назвал повстанцев террористами, обвинив их в убийстве шестерых солдат. Он тем не менее заявил о готовности пересмотреть свою позицию, если для этого будут весомые аргументы.

Напомним, повстанцы-маоисты из организации «Национальный демократический фронт» ведут борьбу с правительством Филиппин с конца 1960-х годов. В данном конфликте погибло не менее 40 тыс. человек. В августе 2016 года воюющие стороны смогли заключить соглашение о прекращении огня, однако оно нарушалось обеими сторонами конфликта. Концом перемирия стало решение главы государства, вызванное тем, что маоисты в нарушение соглашения убили шестерых солдат и похитили еще двоих.

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