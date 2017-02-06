Губернатор Пермского края покидает свой пост

Кандидату, которого выдвинет глава государства, предстоит в короткий срок адаптироваться к условиям региона

Пермь, , 08:39 — REGNUM Глава Пермского края Виктор Басаргин, руководивший регионом с весны 2012 года, намерен досрочно сложить полномочия. О своем решении Басаргин собирается сообщить президенту РФ Владимиру Путину, передает 6 февраля РЕН ТВ.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — заявил губернатор Пермского края.

По словам Басаргина, кандидату, которого выдвинет глава государства, предстоит в короткий срок адаптироваться к условиям Пермского края. Новому руководителю региона нужно будет найти общий язык с жителями Прикамья, политическими и общественными движениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни в ряде регионов России могут произойти отставки губернаторов. В Кремле считают, что это поможет улучшить политическую ситуацию в проблемных субъектах РФ в преддверии сентябрьских выборов.

Басаргин был назначен исполняющим обязанности губернатора 28 апреля 2012 года. До этого он возглавлял министерство регионального развития России. 5 мая Законодательное собрание утвердило его губернатором на пять лет.

В конце 2016 года Басаргин заявлял о готовности участвовать в выборах. Но многочисленные скандалы, которые были в регионе за время его правления, поставили крест на его карьере.

По сведениям издания «КоммерсантЪ», наиболее вероятный кандидат на пост врио губернатора — федеральный инспектор Пермскому краю Игорь Цветков. Он получил должность ГФИ в мае прошлого года, а до этого работал в структурах ФСБ на Северном Кавказе.

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