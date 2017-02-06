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СМИ назвали имя вероятного посла России в США

Политика
По их данным, Антонов в ближайшее время может отправиться в Вашингтон, где он сменит Сергея Кисляка

Москва, 6 февраля 2017, 08:24 — REGNUM  Основным кандидатом на пост посла России в США остается замминистра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах.

По их данным, Антонов в ближайшее время может отправиться в Вашингтон, где он сменит Сергея Кисляка. Решение о назначении Антонова послом РФ в США было принято в начале осени 2016 года, пишет издание.

Рассматриваются и другие кандидаты. При этом в администрации президента США еще не приняли решение, кто отправится в Москву: там в качестве возможных кандидатур СМИ называют имена советника экс-президента США Джорджа Буша-младшего по вопросам политики в отношении России и консультанта экс-госсекретаря Генри Киссинджера Томаса Грэма, конгрессмена Дейну Рорабакера, предпринимателя и бывшего посла США в Берлине Ричарда Берта и бывшего советника избирательного штаба Трампа Картера Пейджа.

Источник издания в окружении Антонова не подтвердил изданию информацию о его возможном назначении. Антонов — кадровый дипломат, в 2004 году он возглавил департамент по вопросам безопасности и разоружения, возглавлял делегацию на переговорах с США по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях. С февраля 2011 по декабрь 2016 был замминистра обороны. Внесен ЕС в санкционный список в 2015 году.

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