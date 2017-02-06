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«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе

Политика
По версии СМИ, в скором времени может последовать отставка нескольких губернаторов, в том числе Вячеслава Наговицына

Улан-Удэ, 6 февраля 2017, 08:24 — REGNUM  «Глава Бурятии Вячеслав Наговицын находится на работе. Сегодня, 6 февраля, предстоит подписание важного соглашения между правительством и крупными предприятиями по снижению воздействия на окружающую среду», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь главы Бурятии Александр Мальцев, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что в ближайшее время возможны отставки нескольких региональных лидеров.

Работа идет в штатном режиме, пояснил Мальцев.

Между тем, по данным «Ведомостей», в ближайшие дни появится объявление об отставке порядка пяти губернаторов. Издание ссылается на свои источники — бывшего федерального чиновника и близкого к Кремлю собеседника. Уточняется, что «Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов», соответствующее решение обсуждалось в управлении внутренней политики на прошлой неделе.

«Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде», — пишет издание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в текущем году завершаются полномочия Вячеслава Наговицына на посту главы Бурятии. Ранее он уже заявлял о своем намерении участвовать в выборах главы региона.

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Кто еще поборется за этот пост, пока точно неизвестно, хотя местные массмедиа уже давно и достаточно активно выдвигают свои версии на этот счет. В соперники действующего губернатора периодически записывают мэра Улан-Удэ Александра Голкова, члена Совфеда Вячеслава Мархаева и других.

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