Совместная группа приступила к переговорам по Сирии в Астане

Астана, , 08:08 — REGNUM В столице Казахстана Астане началось заседание совместной оперативной группы об урегулировании ситуации в Сирии. На встрече присутствуют делегаты из России, Ирана и Турции, а также эксперты ООН и Иордании, передает 6 февраля радиостанция «Говорит Москва».

В ходе встречи стороны намерены обсудить соблюдение конфликтующими режима прекращения огня, выработать меры по контролю за перемирием и пресечению нарушений договоренностей. Участники переговоров затронут также вопросы гуманитарного содействия и повышения доверия между сирийской оппозицией и властями страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча об урегулировании ситуации в Сирии состоялась в Астане 23−24 января. В ходе встречи Россия представила проект сирийской конституции, при разработке которого учитывались позиции Дамаска, оппозиционной стороны и стран региона.

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