Бангладеш: План переселения мусульман-рохинджа на необитаемый остров в силе

Дакка, , 07:58 — REGNUM Власти Бангладеш не откажутся от плана по переселению мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы, на необитаемый остров в Бенгальском заливе, сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Бангладеша Махмуд Али на встрече с дипломатами и представителями различных учреждений. По его словам, Дакка нуждается в помощи в осуществлении плана переселения мусульман-рохинджа на остров Тхенгар Чхар из перенаселенных и неподготовленных лагерей беженцев.

Напомним, более 300 тыс. мусульман-рохинджа проживает в Бангладеш в течение десятилетий, еще 66 тыс. были вынуждены от гонений в октябре 2016 году бежать из Мьянмы, большинство населения которой буддисты.

Остров Тхенгар Чхар является небольшим клочком земли, образованным отложениями реки Мегхна. Во время высоких приливов он полностью скрывается под водой. Шаг Дакки вызвал возмущение правозащитников и самих рохинджа.