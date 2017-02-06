Понедельник, 06 Февраля 2017 года
09:31:12 МСК

Бангладеш: План переселения мусульман-рохинджа на необитаемый остров в силе

Политика
В настоящий момент на территории страны находится свыше 300 тыс. беженцев

Дакка, 6 февраля 2017, 07:58 — REGNUM  Власти Бангладеш не откажутся от плана по переселению мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы, на необитаемый остров в Бенгальском заливе, сообщает Associated Press.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Бангладеша Махмуд Али на встрече с дипломатами и представителями различных учреждений. По его словам, Дакка нуждается в помощи в осуществлении плана переселения мусульман-рохинджа на остров Тхенгар Чхар из перенаселенных и неподготовленных лагерей беженцев.

Напомним, более 300 тыс. мусульман-рохинджа проживает в Бангладеш в течение десятилетий, еще 66 тыс. были вынуждены от гонений в октябре 2016 году бежать из Мьянмы, большинство населения которой буддисты.

Остров Тхенгар Чхар является небольшим клочком земли, образованным отложениями реки Мегхна. Во время высоких приливов он полностью скрывается под водой. Шаг Дакки вызвал возмущение правозащитников и самих рохинджа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Мьянме
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Вашингтон не против поссорить Тегеран с Москвой — СМИ
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
«Завершается брак Басаргина» — об отставке пермского губернатора
ПермьРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
06.02.17
МЧС РФ проводит масштабную реформу — СМИ
МоскваРоссия Отставки и назначения Общество
NB!
06.02.17
«Нефти трудно вырваться за пределы $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Отправляемый в отставку» глава Бурятии находится на работе
Улан-УдэРоссия Выборы главы Бурятии-2017 Политика
NB!
06.02.17
«Рубль сохраняет тенденцию к укреплению»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
06.02.17
Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.02.17
ВСУ стягивают войска для наступления по всему фронту в Донбассе — ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Стоун призвал Трампа обнародовать документы по Сирии и Украине
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Китай испытал новую ракету среднего радиуса поражения
ПекинКитай Политика Китая Техника
NB!
06.02.17
Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
06.02.17
Трамп: Иран не уважает США, это террористическое государство №1
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
06.02.17
Советник МВД Украины назвал число граждан Украины, погибших в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Саркис Цатурян, Анатолий КошкинНовый мировой порядок в 2017 году
МоскваРоссия Видео ИА REGNUM Политика
NB!
06.02.17
В Румынии полмиллиона граждан вышли на протесты за отставку правительства
БухарестРумыния Кризис в Румынии Общество
NB!
05.02.17
Поветкин исключен из рейтингов WBC
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
05.02.17
Иван КузнецовТрамп! Хроника турбулентной Америки. Пять направлений главного удара
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.02.17
Власти Румынии сдались перед ЕС и США: указ о легализации коррупции отменен
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
05.02.17
Трамп ответил ведущему Fox News на обвинение в адрес Путина
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
05.02.17
Станислав СтремидловскийМогут ли украинские униаты в общении с Ватиканом обойтись без Москвы?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
05.02.17
Владимир Станулевич«Гринпис» против освоения Русского Севера
АрхангельскРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
05.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Алиев переходит от угроз к позиционной борьбе
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
ещё главное