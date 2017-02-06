Вице-президент США: Снятие санкций с России зависит от ее «поведения»

«Это вопрос (вопрос санкций), на который будет дан ответ в следующие месяцы»

Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Снятие ограничительных мер с Российской Федерации будет зависеть от того, как Москва планирует сотрудничать на международной арене, в частности, по вопросу Украины. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью ABC News.

«Это вопрос (вопрос санкций), на который будет дан ответ в следующие месяцы», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам вице-президента, все будет зависеть от того, изменится ли «поведение» России и удастся ли наладить взаимодействие.

Пенс добавил, что общим интересом между РФ и США может стать борьба с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Если у нас (США и РФ) появится возможность работать друг с другом, президент (Трамп) найдет возможность начать отношения заново», — считает вице-президент США.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 февраля 2017 г. власти США смягчили санкции в отношении ФСБ РФ, которые были введены в 2016 г. в ответ на «кибератаки русских хакеров» во время выборов президента США, доказательств которых Вашингтон до настоящего времени не представил.

Согласно документу, теперь, за определёнными исключениями, разрешены «все сделки и действия» с участием ФСБ РФ. В Белом доме при этом заявили, что данное решение является не смягчением, а «уточнением» санкций.

США и ЕС ввели основные санкции против Москвы в 2014 г. после того, как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав РФ.