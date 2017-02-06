Стоун призвал Трампа обнародовать документы по Сирии и Украине

Москва, , 07:16 — REGNUM Вашингтон должен обнародовать секретные документы, касающиеся участия США в конфликтах на Украине и в Сирии. Об этом в интервью «Первому каналу» заявил режиссер Оливер Стоун, снявший фильм «Украина в огне».

«Если бы я был президентом Трампом (Дональд Трамп), я бы рассекретил всю информацию по Украине, да и по Сирии тоже, но в первую очередь по Украине, потому что это отсюда начинается новая холодная война, — говорит он. — Мы сейчас находимся в очень опасной ситуации».

По словам режиссера, в США рассказывают «сказки», что российские военные захватили Крым, что они также присутствуют в Донбассе.

«Если бы Россия хотела захватить Украину, она бы сделала это, но ей это не надо», — говорит Стоун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса выступили против свержения официальных властей в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили силовиков и карательные батальоны против мирных жителей региона.