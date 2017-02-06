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Франсуа Фийон остается кандидатом в президенты Франции

Политика
Многим импонирует «воинственная» позиция кандидата от консерваторов

Париж, 6 февраля 2017, 06:30 — REGNUM  Большинство однопартийцев Франсуа Фийона выступили за то, чтобы он остался кандидатом от Республиканцев на предстоящих выборах президента Франции, несмотря на потерю симпатий избирателей, сообщает Reuters 6 февраля.

По мнению многих парламентариев, партии может просто не хватить времени на смену кандидата. Многим также импонирует «воинственная» позиция самого Фийона, который «намерен побеждать» — в субботу и воскресенье сторонники кандидата распространили 3 млн листовок с заголовком «Охота на человека», в которых кандидат «раскрывает глаза» на ведущуюся против него информационную кампанию.

На данный момент только двое парламентариев-республиканцев публично выступили за замену Фийона другим кандидатом — Бруно Жиль и Жорж Фенек.

Тем не менее, вопрос замены Фийона снова будет поднят и окончательно решен однопартийцами во вторник 7 февраля. В качестве «альтернативных кандидатов» от консерваторов рассматриваются бывший премьер-министр Ален Жюппе, бывший президент Николя Саркози, бывший министр финансов Франсуа Байру и бывший министр труда Ксавье Бертран.

Напомним, скандал вокруг Фийона разгорелся из-за его жены Пенелопы Фийон. Сатирическое издание Canard Enchaine опубликовало статью, согласно которой жена кандидата в президенты восемь лет числилась на работе в парламенте Франции как помощница своего мужа. При этом издание утверждает, что реально она там не работала, а только получала деньги — порядка €500 тысяч за восемь лет.

По опросам, лидерами предвыборной борьбы за пост президента Франции на данный момент являются глава Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Кандидат от консерваторов Франсуа Фийон, утративший симпатии избирателей из-за скандала с «фиктивным трудоустройством» жены, идет на третьем месте. Аутсайдерами являются социалист Бенуа Амон, «зеленый» Яник Жадо и коммунист Жан-Люк Меланшон.

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