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Свобода слова по-американски: Сын Маккейна удалил твит с критикой Трампа

Политика
По его словам, он не захотел инициировать скандал. Однако мировые СМИ уже написали об этом инциденте

Вашингтон, 6 февраля 2017, 06:05 — REGNUM  Сын сенатора Джона Маккейна Джек решил не выступать против президента США Дональда Трампа публично. Он удалил в Twitter свою запись, в которой выступил с критикой действующего главы страны о России. Об этом пишет издание Hill.

Джек Маккейн написал в своем микроблоке, что США, «правовое государство», Трамп сравнил с Россией, где «убивают журналистов», а также оппозицию, которые не подчиняются общим правилам. «Прекрасно», — прокомментировал Маккейн-младший.

Чуть позже этот твит был удален. Но, как отмечает издание, продюсер телеканала MSNBC успел сделать ее скриншот и выложить в своем микроблоге.

После этого сын сенатора пояснил в соцсети «во избежание недоразумений», что удалил запись по собственной инициативе, и с ним никто не связывался. Маккейн-младший объяснил свои действия тем, что не хочет «поднимать шумиху».

Ранее ИА REGNUM писало, что в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос журналиста об уважительном отношении к президенту РФ Владимиру Путину, которого представитель СМИ назвал «убийцей», Трамп сказал, что США — «не такая и невинная страна». Соединенные Штаты совершили немало ошибок, в результате которых погибло множество людей. В качестве примера, политик привел войну в Ираке и указал на то, что «вокруг много убийц».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: США — «не такая уж невинная страна», из-за нее погибли многие люди

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