Активисты призывают бойкотировать благотворительные концерты Трампа

Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Активисты, выступающие против «антииммиграционной» политики президента США призывают к бойкоту благотворительных концертов в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, передает Associated Press 6 февраля.

Благотворительные концерты в поместье президента-миллиардера проходят уже 12 лет, для нужд «Красного креста», больниц и благотворительных организаций на каждом из них собирается до $1 млн и более.

Например, вчера, одновременно с протестами у резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в самом поместье проходило мероприятие Американского Красного Креста. А на 18 февраля в резиденции запланировано выступление лауреата «Грэмми» Дэвида Фостера. — самый дешевый билет на концерт составляет $1250, все средства пойдут на благотворительность.

Протестующие, которые организовали онлайн-петицию в Интернете, просят организаторов и участников отменить предстоящий концерт и занять «публичную моральную позицию» по вопросу о политике президента США.

Тем не менее, призыв активистов не вызвал отклика у участников концерта и выгодоприобретателей — благотворительных фондов и клиники Кливленда.

«Единственная цель нашего мероприятия во Флориде — собрать средства для важных исследований, для продвижения сердечно-сосудистой медицины, улучшения ухода за пациентами, — говорит пресс-секретарь клиники Кливленда Эйлин Шейл. — Ни в коей мере это связано с чем-нибудь еще, кроме помощи пациентам. Мероприятия проводятся там в течение многих лет, и начались задолго до выборов».

«Предстоящий сбор средств в Палм-Бич планировался много месяцев назад, и поднимает важные средства для поддержки спасения жизней, — говорится в заявлении доктора Лоры Глимчер, представителя благотворительного фонда. — Подписаны контракты, большое количество людей стремится присутствовать».

При этом доктор Глимчер заявляет, что «разделяет озабоченность протестующих» по вопросу судьбы врачей, ученых, студентов и пациентов из мусульманских стран, которые из-за новых иммиграционных правил не смогут попасть в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент Трамп принял указ, который на 120 дней ограничил въезд в страну беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, и Йемена. Указ, названный «антиммигрантским», вызвал массовые протесты в США. На данный момент действие указа приостановлено судом, апелляцию администрация президента также проиграла.

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