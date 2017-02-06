Спортсмены из КНДР смогут прибыть в Японию несмотря на санкции

Токио, , 05:24 — REGNUM



Команда северокорейских спортсменов получит разрешение на въезд в Японию для участия в зимних Азиатских играх в Саппоро. Данное решение принято на уровне японского правительства, сообщает в понедельник, 6 января, агентство Kyodo News.

Несмотря на введенные в отношении граждан Северной Кореи санкции, являющиеся ответной мерой японского правительства на ядерные испытания Пхеньяна, запрет на въезд на территорию Японии не будет действовать в отношении спортсменов, планирующих принять участие в зимних Азиатских играх.

Токио не первый раз открывает границы для спортсменов из КНДР. Так в прошлом году был разрешен въезд северокорейской женской футбольной команде, прибывшей для участия в отборочном туре перед Олимпийскими играми в Рио.

Напомним, зимние Азиатские игры в 2017 году пройдут с 19 по 26 февраля. Соревнования должны были состояться еще в 2015 году, но согласно решению Олимпийского совета Азии, перенесены на год позже.