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Западный Мосул: Террористы требуют с жителей плату за «дыры в домах»

Политика
Исламисты готовятся к обороне

Мосул, Ирак, 6 февраля 2017, 05:23 — REGNUM  Редкие свидетельства о подготовке боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к обороне западного Мосула и их взаимоотношениях с мирными жителями приводит Agence France-Presse 6 февраля.

Для отражения грядущего штурма иракской армии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) массово пробивает «дыры» во внутренних стенах многоквартирных домов — причем использует для этого наемные бригады рабочих из местных жителей, а платить за «работу» заставляет хозяев квартир.

«У меня большая семья, мы живем в страхе, — говорит Мохаммад Джалил из района Наджар, в квартире которого уже появилась «дыра». — Нам некуда идти, но если мы останемся, мы окажемся в ловушке во время военной операции».

Однако самым оскорбительным жители считают требование платить по 7000 иракских динаров (около $5) за то, что в стене появилась «дыра». В этой связи они вспоминают, что бывший президент Саддам Хусейн брал «плату за пули» казненных политических противников — считается, что многие члены высшего руководства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются выходцами из его партии «Баас».

Напомним, операция по освобождению Мосула иракской армией продолжается с 17 октября 2016 года. В настоящий момент войска освободили восточную часть города, западный Мосул, в котором проживает 750 тыс. человек, находится под контролем исламистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Освобождение Мосула: «Есть две проблемы»

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Освобождение Мосула
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