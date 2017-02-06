Трампа не покидает чувство нереальности произошедшего с ним

Но впереди много работы, и это необходимо преодолеть

Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп все еще ощущает нереальность происходящего, однако это чувство в себе он намерен побороть, поскольку на вверенном ему ответственном посту предстоит выполнить большое количество работы. Об этом в воскресенье, 5 февраля, Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы Белого дома, проходя не следующий день после инаугурации через главный вход резиденции президента он сказал себе: «Как это изумительно!».

«Ощущение сюрреалистичности» не покидает главу американского государства до сих пор. «Однако это надо преодолеть, поскольку впереди много работы, которую необходимо сделать», — заявил Трамп.

Напомним, выборы45-го президента США состоялись 8 ноября 2016 года, а торжественная процедура вступления в должность прошла 20 января.